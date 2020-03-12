Президента США Дональда Трампа не змогли вберегти від контакту з коронавірусом

Як повідомляє газета Folha, минулого тижня Трамп зустрічався з бразильським чиновником Фабіо Вайнгартеном, який є офіційним представником уряду Бразилії. Він супроводжував президента Бразилії Жаїра Болсонару в ході його візиту до США.

Нещодавно стало відомо, що Вайнгартен заразився коронавірусом після приїзду з Америки. Так як інкубаційний період коронавіруса 14 днів, чиновник міг зустрічатися з американським лідером вже будучи хворим. Крім цього, він контактував з президентом Бразилії.

У мережі вже з'явилося фото із зустрічі двох лідерів, на яких Трамп стоїть поруч з Вайнгартеном.

Нагадаємо, що напередодні Трамп на місяць закрив сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення. Таким чином американський лідер сподівається стримати поширення коронавіруса. Відзначається, що жорсткі обмеження не торкнуться Британії, в якій поки що менше 500 випадків зараження. У самих США на даний момент вже більше 1100 хворих. Близько 40 людей померли від ускладнень.

Відзначимо, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що поширення коронавіруса досягло стадії пандемії.

Тим часом, вірус стрімко розповсюджується по світу. Найбільші осередки коронавіруса сьогодні знаходяться в Китаї, США та Італії. Серйозно постраждали Німеччина, Франція та Іспанія. В Україні у зв'язку з пандемією оголосили тритижневий карантин. По всій країні закрили навчальні заклади і скасували масові заходи. Людей закликають дотримуватися правил особистої гігієни, уникати скупчення людей, а при перших симптомах застуди звертатися до лікарів. Обмежувальні заходи триватимуть в Україні до 3 квітня. Далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, що Том Хенкс заразився коронавірусом: актор зробив термінову заяву, подробиці.

Як повідомляла Politeka, відбулося термінове закриття Верховної Ради, в Україні готові на крайні заходи: що сталося.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський звернувся до українців після оголошення карантину: "Маски повинні носити...".