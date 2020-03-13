Російський режисер Карен Шахназаров, який підтримує злочинний путінський режим, заявив, що Україна є винуватцем у війні на Донбасі
Зокрема, він заявив, що у війні на Донбасі нібито винна мовна політика влади України.
Нахабну брехню пособник агресора озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".
Пропагандист промовчав про збройне вторгнення окупантів на схід і цинічно заявив, що причиною трагедії послужило скасування закону про російську як регіональну мову Донбасу.
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"З чого почалося все? З чого шість років всіх тисячі людей вбито? З того, що Рада в 2014 році скасувала закон про регіональну російську мову. Через це розвалили країну, десятки тисяч вбиті, втратили області цілі!" - заявив Шахназаров, не соромлячись власної брехні.
Також раніше повідомлялося, що Шахназаров заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.
В якості прикладу він навів досвід Франції, яка свого часу відмовилася від Алжиру. Шахназаров висловив упевненість в тому, що Україна не зможе перебувати в двох векторах розвитку одночасно, оскільки це нібито закінчиться її зникненням.