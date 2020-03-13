Российский режиссер Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что Украина является виновником в войне на Донбассе
В частности, он заявил, что в войне на Донбассе якобы виновата языковая политика властей Украины.
Наглую ложь пособник агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Пропагандист умолчал о вооруженном вторжении оккупантов на восток и цинично заявил, что причиной трагедии послужила отмена закона о русском как региональном языке Донбасса.
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"С чего началось все? С чего шесть лет все тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!" - заявил Шахназаров, не стыдясь собственного вранья.
Также ранее сообщалось, что Шахназаров заявил, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.
В качестве примера он привел опыт Франции, которая в свое время отказалась от Алжира. Шахназаров выразил уверенность в том, что Украина не сможет находиться в двух векторах развития одновременно, поскольку это якобы закончится ее исчезновением.