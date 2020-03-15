При загадкових обставинах у Москві загинув снайпер ФСО з президентської охорони Володимира Путіна

Особистість загиблого встановлена. Ним виявився 24-річний Динар Сабіров. Його виявили у власній квартирі на підлозі кухні. За попередньою інформацією, хлопець помер на місці через вогнепальне поранення в голову, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Baza.

Наголошується, що труп виявив житель Москви Олег Окушко - друг попросив його провідати родича, тобто Сабірова, після того, як той кілька днів не виходив на зв'язок. Так як двері квартири були замкнені зсередини, хлопцеві довелося забратися до приміщення через кухонне вікно.

За інформацією джерел Baza, поряд з тілом знайшли пістолет "Оса" (в той же час, за даними іншого джерела, пістолет був - "ПБ-4-1"), з якого, попередньо, і був зроблений постріл. Відомо, що слідство також перевіряє версію суїциду, незважаючи на те, що в будинку не виявили ніякої прощальної записки. Встановлено, що тіло пролежало більше доби.

Загиблий служив у військовій частині №11488 – це Федеральна служба охорони, там числяться снайпери, які забезпечують безпеку першої особи держави.

Раніше ми повідомляли, в Кремлі переполох через погіршення стану здоров'я Путіна. Про це проговорився колишній депутат Держдуми В'ячеслав Тетекін в інтерв'ю на YouTube-каналі "Спец".

"Багато говорять, що у Путіна погіршується здоров'я. І в зв'язку з цим він гарячково намагається знайти якийсь варіант поведінки, який би дозволив йому зберегтися у владі, - зазначив Тетекін. - Всі ці тимченки, ротенберг і т. д. Вони відчувають, що насувається щось неминуче і страшне для них. Йде діло до виверження вулкана".

Екс-депутат додав, що найближче оточення президента РФ перебуває в розгубленості, не знаючи, чого чекати від Путіна.

Зокрема, ситуація загострилася після того, як Держдума схвалила поправку, яка "обнуляє" президентські терміни. Такий поворот багато хто оцінив, як останні "конвульсії" Путіна у бажанні будь-якими способами залишитися при владі.

Нагадаємо, Путін не стримався і відчитав Зеленського.

Також Politeka писала, що Кікабідзе розмазав Путіна за агресію проти України: "Правнукам буде соромно".