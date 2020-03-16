Одна з найбільш відомих українок в Голлівуді, актриса і модель Ольга Куриленко, добре відома російському глядачеві по ролі дівчини Бонда в картині «Квант милосердя», захворіла COVID-19, викликається коронавірусом з Китаю

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

За словами актриси, вона сидить вдома на карантині вже тиждень після позитивного тесту на коронавірус.

«Температура і слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це серйозно!», — написала Куриленко.

Як відомо, Куриленко народилася в Бердянську, де здобула середню освіту. З ранніх років Ольга вчила англійську мову. Вже у 16-річному віці Куриленко переїжджає в Париж, де починає працювати в модельному бізнесі. Через два роки Куриленко стає затребуваною моделлю, її обличчя прикрашає обкладинки відомих журналів, з нею підписують рекламні контракти.

Широко відомої дівчину зробила роль в одному з фільмів про Джеймса Бонда. Після цього актриса багато знімалася в європейському, китайською та голлівудському кіно. Зазначимо, що у Куриленко є син Олександр. Її особисте життя досить бурхлива.

Зазначимо, станом на 16 березня у світі зареєстровано понад 162 тис. випадків зараження коронавірусом. Більше всього - у Китаї та Італії. На третьому місці - Іран, на четвертому - Південна Корея, на п'ятому - Іспанія. В десятку країн з найбільшою кількістю випадків входять Німеччина, Франція, США, Швейцарія і Норвегія.

У Китаї через коронавіруса загинуло понад 3 тис. осіб, в Італії - понад 1,4 тис., в Ірані - понад 720.

В Україні на даний момент підтверджено три випадки зараження COVID-19. Перші два випадки були підтверджені в Чернівецькій області. Третій - у Радомишлі Житомирської області, який закінчився летально.

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