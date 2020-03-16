Меган Маркл і принц Гаррі прийняли запрошення Єлизавети II і погодилися приїхати, щоб їхній син Арчі проведел час влітку з прабабусею і дідусем в шотландської резиденції королеви Єлизавети

Для малюка це буде перша поїздка в Шотландію, а для Єлизавети II – довгоочікуване повернення правнука після розлуки.

У минулому році Єлизавета II засмутилася, коли герцоги Сассекские відмовилися їхати в Балморал на літо. Тоді подейкували, що Гаррі і Меган нехтують королівськими традиціями. Але виявилося, що у сімейства були невідкладні справи, так і маленький Арчі був занадто малий для дальніх поїздок. В той же час вони спокійно возили малюка на південь Франції і на Ібіцу.

На літніх канікулах в цьому році Арчі зустрінеться не тільки зі своєю прабабусею, але і з дідусем, принцом Чарльзом, а також його дружиною Каміллою. Проведе час спадкоємець Меган і Гаррі зі своїми кузенами Джоржем, Луї і Шарлоттою, поки невідомо. Також очікується, що до маєтку Єлизавети II прибудуть герцоги Кембриджські – принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл була змушена покинути Великобританію раніше за принца Гаррі. Вона повернулася в Канаду до їх десятимісячного сина Арчі. Перед цим пара влаштувала прощальний вечеря в елітному ресторані готелю "Горінг".

Нагадаємо, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили з-за того, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Англійську королеву і її чоловіка вдалося вивести з так званої зони ризику завдяки вимушеного переїзду.

За даними зарубіжних ЗМІ штат працівників у замках, де поселили королівських подружжя, в рази менше, ніж в Букінгемському палаці. Таким чином, була знижена і ступінь небезпеки з можливим інфікуванням коронавіруса.

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