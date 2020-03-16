Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал маразматическое заявление о властях в Украине

Так, скандальный рупор Кремля отметил, что якобы власть в Украине захватили темные силы.

Своими скандальными заявлениями он поделился в эфире пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"Доказательством" своей теории он счел получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"У вас в стране бесы правят. Вот они носятся с Томосом! Это же все бесы! Вам надо Николая Васильевича Гоголя перечитать. Он как раз много верного о вас писал", - бурно отметил главный пропагандист путинского режима.

Также ранее сообщалось, что один из самых скандальный пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в приступе истерики жестко набросился на коммунистов из-за Украины.

Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.

Подобрав аргументы, в свое оправдание, он начал рассказывать страшилки и фейки об Украине.