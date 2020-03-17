Російський співак Олександр Розенбаум висловився про приєднання Криму до РФ і підтримав Путіна


За його словами, "референдум" щодо приєднання Криму пройшов законно. 

"Я підтримую Володимира Путіна в твердості прийняття даного рішення. І нема чого ставати на коліна перед Євросоюзом. А те, що хтось став вказувати нам, - це просто маячня", - заявив він.
 
Крім того, він упевнений, що кримчани "хочуть повернутися додому".

Розенбаум

"Бажання жити з Росією - це їх право. Бути в складі України - теж їх право. Та навіть якщо б вони захотіли стати частиною французької імперії - заради Бога. Сьогодні вибір зроблено, і це рішення я вітаю: люди хочуть повернутися додому. Адже якщо не говорити про Татарської та Османської давньої історії, то Крим все життя був російським. А Севастополь - місто російських моряків, і ніхто мене, флотського людини, не переконає у зворотному", - сказав артист.

розенбаум

Крім того, він зазначив, що українці і росіяни - однакові.

"Нещодавно я був з гастролями в Україні і бачив її громадян - вони такі ж, як ми, а бовдури є скрізь", - заключив він.

Як відомо, Олександр Розенбаум неодноразово висловлювався про ситуацію, яка склалася в України з агресивною РФ і її керівництвом – артист явний прихильник прокремлівської позиції, одного разу він навіть сказав журналістам, що «Росії потрібен Цар».

Нагадаємо, що Розенбаум різко висловився про героїв України

Як повідомляла Politeka, врятована Розенбаумом дівчина з Криму зажадала гроші.

Також Politeka писала, що Розенбаума рятували лікарі: пережив кілька годин пекла.