Співак упевнений, що Крим все життя був російським

Російський співак Олександр Розенбаум висловився про приєднання Криму до РФ і підтримав Путіна



За його словами, "референдум" щодо приєднання Криму пройшов законно.

"Я підтримую Володимира Путіна в твердості прийняття даного рішення. І нема чого ставати на коліна перед Євросоюзом. А те, що хтось став вказувати нам, - це просто маячня", - заявив він.

Крім того, він упевнений, що кримчани "хочуть повернутися додому".