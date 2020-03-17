Російський співак Олександр Розенбаум висловився про приєднання Криму до РФ і підтримав Путіна
За його словами, "референдум" щодо приєднання Криму пройшов законно.
"Бажання жити з Росією - це їх право. Бути в складі України - теж їх право. Та навіть якщо б вони захотіли стати частиною французької імперії - заради Бога. Сьогодні вибір зроблено, і це рішення я вітаю: люди хочуть повернутися додому. Адже якщо не говорити про Татарської та Османської давньої історії, то Крим все життя був російським. А Севастополь - місто російських моряків, і ніхто мене, флотського людини, не переконає у зворотному", - сказав артист.
Крім того, він зазначив, що українці і росіяни - однакові.
"Нещодавно я був з гастролями в Україні і бачив її громадян - вони такі ж, як ми, а бовдури є скрізь", - заключив він.
Як відомо, Олександр Розенбаум неодноразово висловлювався про ситуацію, яка склалася в України з агресивною РФ і її керівництвом – артист явний прихильник прокремлівської позиції, одного разу він навіть сказав журналістам, що «Росії потрібен Цар».
Нагадаємо, що Розенбаум різко висловився про героїв України
Як повідомляла Politeka, врятована Розенбаумом дівчина з Криму зажадала гроші.
Також Politeka писала, що Розенбаума рятували лікарі: пережив кілька годин пекла.