У вівторок, 17 березня, стало відомо про смерть вдови легендарного космонавта Юрія Гагаріна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Центру підготовки космонавтів Росії.
«У "Роскосмосі" заявили, що гендиректор держкорпорації Дмитро Рогозін і "працівники ракетно-космічної галузі висловлюють співчуття рідним, близьким і колегам Валентини Іванівни», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що Валентина Гагаріна (дівоче прізвище – Горячева) народилася 15 грудня 1935 року в Оренбурзі. Заміж за Юрія Вылентина вийшла в 1957 році.
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Після загибелі чоловіка Гагаріна працювала лаборантом-біохіміком в лабораторії Медичного управління Центру управління польотами в Зоряному містечку. Крім того, вона написала книгу «108 хвилин і все життя».
До цього ми писали, що помер музикант Костянтин Рябинов, який є одним з засновників «Цивільної оборони». Артист помер на 56 році життя. Трагедія сталася в Санкт-Петербурзі.
Кузя УО, як його називали товариші з панк-групи і колеги по цеху помер у себе вдома, інформацію ЗМІ підтвердила його подруга Ксенія Кисліцина. Про причини смерті поки не повідомляється.
Як відомо, Єгор Лєтов і Костянтин Рябинов заснували «Цивільну оборону» в 1984 році. Рябинов грав на гітарі і бас-гітарі, був співавтором багатьох пісень групи. Більше 15 років він виступав з «Обороною», в 1999-му пішов і створив «Кузьма & Віртуози».
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