Топ-пропагандист путінського режиму Володимир Соловйов вибухнув недоречними їдкими жартами про національний гімн України

Безглуздою теорією рупор Кремля поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

Він заявив, що в ньому українці нібито говорять про готовність до швидкої кончини, тим самим перетворюючи своє життя в культ боротьби зі смертю.

"У вас свій гімн чи польський? Чим відрізняється від польського? Перше це рядок "ще не вмерла"? Треба передзвонити пізніше, коли померли? Її не померли ще? Ваші політики її доб'ють. Ви гімн ваш уважно читайте. Ваш гімн весь час говорить не про те, що ви будете жити, а про те, що ви ніяк померти не можете", - сказав Соловйов.