Топ-пропагандист путинского режима Владимир Соловьев разразился неуместными едкими шутками о национальном гимне Украины

Бредовой теоррией рупор Кремля поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Он заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью.

"У вас гимн свой или польский? Чем отличается от польского? Первая строка это "ще не вмерла"? Надо попозже перезвонить, когда умерли? Ее не умерли еще? Ваши политики ее добьют. Вы гимн ваш внимательно читайте. Ваш гимн все время говорит не о том, что вы будете жить, а о том, что вы никак умереть не можете", - сказал Соловьев.