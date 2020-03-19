Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян назвав сучасну українську державу вірусом з яким необхідно розібратися
Серію маревних заяв Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на каналі Росія 1.
Скандальний пропагандист, заявив, що в Україні нібито наростає владне божевілля, а замість складної держави, над країною нависла біда, яка тепер загрожує всім країнам.
"Раптом виник осередок поширення смертельно небезпечного захворювання, соціокультурного вірусу, який небезпечніше тих звичайних вірусів, якими нас лякають, і вони вже говорять про експорт цього вірусу, вони вже розглядають себе не інакше як у світовому масштабі, вони вже збираються диктувати свою волю іншим", - поділився своїми фантазіями скандальний пропагандист.
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До всього іншого, Кургінян закликав світ розібратися з "вірусом", в який перетворилася Україна, причому зробити це він порадив оперативно і жорсткими методами.
"Європа і світ повинні зрозуміти, що всередині Європи виник гірше, ніж нацистський - нацистсько-шалене вогнище. І якщо його не вилікувати жорсткими методами, він таки дасть сходи, що світу дійсно добре не буде", - підсумував неадекватний пропагандист Кургінян, побажавши "вилікувати" Україну.
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