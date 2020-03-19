Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян назвав сучасну українську державу вірусом з яким необхідно розібратися

Серію маревних заяв Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на каналі Росія 1.

Скандальний пропагандист, заявив, що в Україні нібито наростає владне божевілля, а замість складної держави, над країною нависла біда, яка тепер загрожує всім країнам.

Сергій Кургінян

"Раптом виник осередок поширення смертельно небезпечного захворювання, соціокультурного вірусу, який небезпечніше тих звичайних вірусів, якими нас лякають, і вони вже говорять про експорт цього вірусу, вони вже розглядають себе не інакше як у світовому масштабі, вони вже збираються диктувати свою волю іншим", - поділився своїми фантазіями скандальний пропагандист.

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До всього іншого, Кургінян закликав світ розібратися з "вірусом", в який перетворилася Україна, причому зробити це він порадив оперативно і жорсткими методами.

Сергій Кургінян, батько руського світу

"Європа і світ повинні зрозуміти, що всередині Європи виник гірше, ніж нацистський - нацистсько-шалене вогнище. І якщо його не вилікувати жорсткими методами, він таки дасть сходи, що світу дійсно добре не буде", - підсумував неадекватний пропагандист Кургінян, побажавши "вилікувати" Україну.

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