Син королеви Єлизавети II принц Чарльз підхопив смертельний коронавірус

Про це пише Politeka.net з посиланням на офіційну заяву Букінгемського палацу.

В Букінгемському палаці також заявили, що заражений коронавірусом Чарльз перебуває будинку в Шотландії, аналіз його дружини негативний.

Як стверджують медики, захворювання протікає в легкій формі, принц Чарльз продовжує працювати віддалено.

За інформацією обізнаних джерел, поки не представляється можливим з'ясувати, від кого заразився 71-річний син Єлизавети II, так як за останні тижні він взаємодіяв з великою кількістю людей в рамках офіційних заходів.

Варто відзначити, що на час пандемії коронавіруса герцог Вільям і Кейт Міддлтон очолили королівську сім'ю.

Як стверджує таблоїд Daily Mail Вільям став першим представником монаршої сім'ї, який звернувся з промовою до жителів Сполученого Королівства під час кризи з COVID-19, а потім разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон відвідав коронавірусний медичний колл-центр, де поспілкувався з працівниками.

Королівський експерт Кеті Ніколл, у свою чергу, запевняє, що подібний крок був заздалегідь схвалений Букінгемським палацом.

Варто також нагадати, що прямим спадкоємцем Єлизавети II Принц Уельський Чарльз. Але через ситуацію з коронавірусом наступним, кому "переходить трон", буде герцог Кембриджський Вільям.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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