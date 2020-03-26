У розпал епідемії коронавірусу в країні спалахнула політична криза

Парламент відправив у відставку уряд в ході голосування про недовіру в середу, 25 березня, що викликало політичну кризу на тлі спроб зупинити поширення коронавірусу

Таким чином, уряд прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті перестав діяти менш ніж через два місяці з моменту приходу до влади.

Залишається неясним, як уряд продовжить свою роботу, оскільки країна не може провести дострокові вибори через поширення коронавіруса.

Уряд було відправлено у відставку після суперечки про те, чи оголошувати надзвичайний стан для боротьби з коронавірусом.

Прем'єр-міністр Курті звільнив главу МВС Агіма Велиу, члена своєї партії Демократична ліга Косова, який підтримав заклики президента Косово за оголошенням надзвичайного стану для боротьби з коронавірусом.

Прем'єр Курті заявляв, що введення режиму НС не виправдано.

В Косові зареєстровано 71 випадок захворювання коронавірусом. Один чоловік помер після зараження.

Відзначимо, в парламенті Косово рішення іноді приймають досить бурхливо. Раніше там сталася газова атака. Сльозогінний газ розпилили депутати лівої політичної партії Самовизначення (Vetevendosje).

Варто нагадати, що ЗМІ повідомляли про конфлікт в Офісі президента України та Кабміні, де відтепер формально діють два табори: за введення режиму НС і проти.

За жорсткі умови боротьби з коронавірусом, за даними журналістів виступають глава МВС Арсен Аваков, перший помічник глави держави Сергій Шефір, міністр охорони здоров'я Леонід Ємець.

Інша група, в яку входить сам президент та глава його Офісу Андрій Єрмак, не підтримують жорстких заходів.

В даний момент на території України запроваджено режим надзвичайної ситуації. Він діє до 24 квітня, з можливістю продовження.

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