Стан здоров'я прем'єра Великобританії Бориса Джонсона, який заразився "китайським" вірусом, різко погіршився

55-річного Джонсона перевели у відділення реанімації, повідомляє BBC.

Нагадаємо, небезпечний вірус у голови уряду виявили ще тиждень тому. У нього весь цей час залишалася підвищена температура.

Джонсона поклали в лікарню Святого Томаса 5 квітня, розташовану всього в декількох хвилинах ходьби від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

Раніше з'явилася інформація, що Джонсон опинився у лікарні заради планового повторного тесту на вірус. До цього він 9 днів провів у самоізоляції після постановки діагнозу.

За інформацією британських ЗМІ, Джонсона відразу ж по прибуттю в лікарню підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

До реанімації Джонсона зробив твіт, в якому повідомив, що підтримує зв'язок зі своєю командою і продовжує спільну роботу по боротьбі з вірусом. Він також подякував співробітникам національної системи охорони здоров'я, які піклуються про нього та інших пацієнтів, за блискучу роботу. "Ви - найкраще, що є в Британії", - написав Джонсон.

Після того, як стало відомо про зараження британського прем'єра, президент України Володимир Зеленський висловив слова підтримки.

"Залишайтеся здоровими, Борис Джонсон. Ми всі хвилюємося за вас і бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Разом ми подолаємо це", - написав глава держави у своєму офіційному мікроблозі Twitter.

За станом на 9 годин 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 лабораторно підтверджених випадків зараження, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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