Состояние здоровья премьера Великобритании Бориса Джонсона, который заразился "китайским" вирусом, резко ухудшилось

55-летнего Джонсона перевели в отделение реанимации, сообщает BBC.

Напомним, опасный вирус у главы правительства обнаружили еще неделю назад. У него все это время оставалась повышенная температура.

Джонсона положили в больницу Святого Томаса 5 апреля, расположенную всего в нескольких минутах ходьбы от резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.

Ранее появилась информация, что Джонсон оказался в больнице ради планового повторного теста на вирус. До этого он 9 дней провел в самоизоляции после постановки диагноза.

По информации британских СМИ, Джонсона сразу же по прибытию в больницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

До реанимации Джонсон сделал твит, в котором сообщил, что поддерживает связь со своей командой и продолжает совместную работу по борьбе с вирусом. Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал Джонсон.

После того, как стало известно о заражении британского премьера, президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки.

"Оставайтесь здоровыми, Борис Джонсон. Мы все волнуемся за вас и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это", - написал глава государства в своем официальном микроблоге Twitter.

По состоянию на 9 часов 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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