В неділю, 12 квітня, країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу

Про це пише агентство Reuters.

Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції, для підтримки цін на нафту в умовах пандемії.

Таким чином, ОПЕК+ після компромісу з Мексикою протягом травня-червня, починаючи з 1 травня, скоротить видобуток нафти на 9,7 млн барелів на добу.

Пізніше цю інформацію підтвердило Міністерство енергетики Казахстану.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія і Російська Федерація досягли угоди про велике скорочення видобутку нафти. Очікується, що скорочення нафтовидобутку може бути на рівні 20% від світового видобутку. Нафтові котирування відразу ж відреагували зростанням на новину про угоду.

Нагадаємо, раніше Росія спровокувала рекордне падіння цін на нафту, відмовившись від операції з ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку. Рішення призвело до конфлікту з Саудівською Аравією, яка тепер поступово витісняє російських експортерів з ринку Європи. Ймовірно, в Кремлі прорахувалися і не спрогнозували наслідки відмови. 1 квітня Володимир Путін оголосив ситуацію в РФ катастрофічною.

Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.

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