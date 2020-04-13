В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки
Об этом пишет агентство Reuters.
Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить добычу на рекордную сумму, составляющую около 10% мирового предложения, для поддержания цен на нефть в условиях пандемии.
Таким образом, ОПЕК+ после компромисса с Мексикой в течение мая-июня, начиная с 1 мая, сократит добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Позже эту информацию подтвердило Министерство энергетики Казахстана.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Российская Федерация достигли соглашения о большом сокращении добычи нефти. Ожидается, что сокращение нефтедобычи может быть на уровне 20% от мировой добычи. Нефтяные котировки сразу же отреагировали ростом на новость о сделке.
Напомним, ранее Россия спровоцировала рекордное падение цен на нефть, отказавшись от сделки с ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Решение привело к конфликту с Саудовской Аравией, которая теперь постепенно вытесняет российских экспортеров с рынка Европы. Вероятно, в Кремле просчитались и не спрогнозировали последствия отказа. 1 апреля Владимир Путин объявил ситуацию в РФ катастрофической.
Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.
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