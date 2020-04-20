Президент Білорусі Олександр Лукашенко може передати владу жінці

Як стверджує керуючий партнер Digital Finger Олександр Колтунов, для цього вже є дві кандидатури, передає "Апостроф".

Відзначається, що останнім часом рейтинг Лукашенка помітно похитнувся і у нього вже немає "ядерних" 50%, щоб перемогти в першому турі президентських виборів.

У такій ситуації, на думку експерта, Лукашенко може піти на передачу влади. При цьому він готовий поступитися першу посаду держави саме жінці, оскільки вважає, що вони не представляють небезпеки для нього і його сім'ї.

"Висока ймовірність транзиту влади в руки президента-жінки, оскільки за логікою Лукашенко жінка, очоливши країну, не підніме руку ні на нього, ні на його сім'ю», - каже Ковтунів.

Він навіть назвав ці кандидатури, які, до речі є повними протилежностями.

60-річна Наталія Качанова, колишня глава Адміністрації президента РБ, спікер Ради Республіки, досвідчена номенклатурщица, російська.

Друга ймовірна кандидатка - 43-річна Анна Канопацкая, опозиційний політик, білоруска і представниця великого європейського бізнесу.

Наголошується, що перша тяжіє до Росії, друга ж дивиться в бік співпраці з Європою.

«Одне можна стверджувати: якщо не станеться катастрофи через пандемії коронавіруса, то шанси зберегти владу або передати її транзитом у Лукашенка дуже високі», - підсумував експерт.

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