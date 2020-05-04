Netflix готується до випуску документального фільму про принцесу Діану, який може стати великим ударом для її синів – Вільяма і Гаррі

Як повідомляють західні ЗМІ, нова документальна стрічка стане по-справжньому скандальною, адже розкриє невідомі раніше подробиці з особистого життя Леді Ді. Творці фільму зазначають, що зібрали багато подробиць, які шокують публіку. Не важко здогадатися, який вплив матиме цей фільм на Вільяма, Гаррі і всю королівську родину.

Одна з подробиць, яка вже стала надбанням громадськості, це новина про те, що принцеса Діана намагалася чотири рази покінчити з собою. У фільмі, який буде складатися з чотирьох частин, планують максимально глибоко вивчити страхи і переживання Діани. Ключовими темами стануть нещасливе дитинство знаменитості, а також нещасний шлюб з принцом.

Відомо, що Вільям і Гаррі були проти випуску цього фільму, але творці стояли на своєму. Нагадаємо, що шлюб з Чарльзом став для принцеси справжнім випробуванням. І навіть день весілля був затьмарений його зрадою і думками про коханку. Відзначається, що Діана вважала весілля найгіршим днем в житті, і вже тоді розуміла, що приречена на нещасний шлюб. Як відомо, під час шлюбу у неї розвинулися психічні розлади, в тому числі вона страждала від булімії.

Однією з найболючіших таємниць Діани є той факт, що вона чотири рази намагалася покінчити з собою. Принцесу неодноразово відвідували суїцидальні думки і вона хотіла піти з життя.

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