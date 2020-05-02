Меган Маркл не змогла відсудити у ЗМІ гроші за моральну шкоду
Герцогиня явно не розраховувала на те, що почне програвати в суді проти британських ЗМІ з перших же засідань. Напередодні суддя відхилив більшу частину претензій, складених командою герцогині Сассекской, у справі про який потрапив у ЗМІ особистому листі, який вона писала батькові Томасу.
Як стало відомо, суддя Уорбі відхилив звинувачення Меган в тому, що журналісти розпалили між нею і батьком конфлікт і навмисно очорнювали її в своїх публікаціях.
Нібито репортери тільки частково процитували лист, спотворивши тим самим інформацію. Суд визнав, що для розгляду цих претензій у дружини принца Гаррі не вистачає доказів і частково відхилив звинувачення Маркл.
Пенсії до 50 тисяч гривень, перерахунок виплат почався: у Пенсійному фонді назвали щасливчиків
Джолі вже не завадить: Бред Пітт після багаторічної ворожнечі з Джонні Деппом зважився на відчайдушний крок
Зеленський після скандалу раптово вирішив задобрити українців грошима: хто отримає нові доплати
Ткач і Кошовий із Квартал 95 несподівано вляпалися в скандал: "Вас посадять!", відео
Йдеться про те, що приховування деяких частин її листа було "нечесним" і видання хотіло опублікувати образливі історії, які стосуються Меган. Однак суддя зазначив, що у разі, коли звинувачення буду обґрунтовані належним чином, то їх можуть повернути до справи. Можливо, обговорення цькування Маркл в ЗМІ буде розглянуто пізніше в окремому порядку.
Поки суддя вирішив сконцентруватися на тому, наскільки законна була публікація особистого звернення Меган до батька. Враховуючи, що друзі герцогині і без цього частково процитували його в ЗМІ. Лист журналістам, нагадаємо, особисто передав Томас Маркл.
Інтереси Меган в суді, представляє один з найвпливовіших адвокатів в Англії Девід Шерборна, який був адвокатом принцеси Діани.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".
Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.