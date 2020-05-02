Меган Маркл не змогла відсудити у ЗМІ гроші за моральну шкоду

Герцогиня явно не розраховувала на те, що почне програвати в суді проти британських ЗМІ з перших же засідань. Напередодні суддя відхилив більшу частину претензій, складених командою герцогині Сассекской, у справі про який потрапив у ЗМІ особистому листі, який вона писала батькові Томасу.

Як стало відомо, суддя Уорбі відхилив звинувачення Меган в тому, що журналісти розпалили між нею і батьком конфлікт і навмисно очорнювали її в своїх публікаціях.

Нібито репортери тільки частково процитували лист, спотворивши тим самим інформацію. Суд визнав, що для розгляду цих претензій у дружини принца Гаррі не вистачає доказів і частково відхилив звинувачення Маркл.

Йдеться про те, що приховування деяких частин її листа було "нечесним" і видання хотіло опублікувати образливі історії, які стосуються Меган. Однак суддя зазначив, що у разі, коли звинувачення буду обґрунтовані належним чином, то їх можуть повернути до справи. Можливо, обговорення цькування Маркл в ЗМІ буде розглянуто пізніше в окремому порядку.

Поки суддя вирішив сконцентруватися на тому, наскільки законна була публікація особистого звернення Меган до батька. Враховуючи, що друзі герцогині і без цього частково процитували його в ЗМІ. Лист журналістам, нагадаємо, особисто передав Томас Маркл.

Інтереси Меган в суді, представляє один з найвпливовіших адвокатів в Англії Девід Шерборна, який був адвокатом принцеси Діани.

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