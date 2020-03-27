Закохані мріють "померти в один день", щоб не відчувати смутку втрати по дорогій людині

Давайте згадаємо пари, які пішли з життя разом.

Фюрер Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун познайомилися в фотоательє. Тоді першим було 40 років, а коханій - 17, пише kulturologia. Стосунки пари були складними, адже на офіційні заходи Адольф брав Гелі Раубаль, якій також зізнавався в коханні.

У Гітлера були стосунки на стороні, але Єва продовжувала зберігати йому вірність, при цьому кілька разів намагалася звести рахунки з життям.

Коли кінець фюрера був близький, Браун не покинула його. Тоді Гітлер одружився на дівчині, а 30 квітня 1945 року обидва добровільно прийняли отруту.

Злочинці Бонні і Клайд, що орудували у 30-х роках у США познайомилися на одній із вечірок. Бонні була одружена, але не жила з чоловіком і не оформила розлучення і носила обручку до кінця життя.

Бонні і Клайд закохалися один в одного, грабували невеликі магазини і автозаправки, а пізніше стали викрадати авто, вбивати людей і навіть здійснили наліт на тюрму, випустивши кількох злочинців.

Через чотири роки злочинів парочка потрапила в поліцейську засідку, в результаті 60 куль потрапили в дівчину, 50 – у хлопця.

Сина Джона Кеннеді Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого і публіциста для Calvin Klein Керолін Бессетт-Кеннеді називали однією з найкрасивіших пар. Обидва одружилися у 1996 році.

Керолін не могла влаштуватися на роботу, адже її звинувачували у використанні зв'язків впливового чоловіка. А пізніше почалися сварки між подружжям, адже кохана Кеннеді не хотіла мати дітей.

Через три роки пара вилетіла на приватному літаку на весілля дочки Роберта Кеннеді. З нею була старша сестра Керолін. Джон був досвідченим пілотом, тому за штурвал сіл сам, але не впорався з керуванням і всі загинули.

Принцеса Діана після розлучення з британським принцом Чарльзом намагалася знайти жіноче щастя. Так, вона познайомилася з єгипетським мільярдером Доді Аль-Файєдом. Пара намагалася приховати особисте життя від папараці, які переслідували принцесу на кожному кроці.

Проте у 1997 році в Парижі під час того, як пару переслідували фотографи, сталася трагедія - водій, який мчався на повній швидкості, не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Доді помер відразу ж, а Діана – через дві години після аварії. Вижити вдалося тільки охоронцеві принцеси.

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