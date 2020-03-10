Королівський палац у Великобританії сколихнув новий скандал

На цей раз, мова идето сина королеви Єлизавети принца Ендрю.

У ЗМІ з'явилася інформація, що в нульових він намагався доглядати за моделлю Каприс Бурю, яка була на 12 молодше його. Як стверджують журналісти видання The Sun, син королеви Єлизавети був надзвичайно захоплений американкою. Пара зустрічалася кілька місяців.

Будучи у відносинах з моделлю Каприс Бурі, він таємно проводив дівчину в Букінгемський палац і та сиділа на троні королеви Єлизавети. Правда, дізналася про цьому сама королева, не уточнюється.

Зазначимо, що згідно з правилами, члени королівської сім'ї можуть запрошувати гостей заздалегідь, попередивши охорону.

Більш того, кажуть, дівчина навіть забрала на пам'ять колекційну чашку з сервізу королеви. У підсумку модель нібито переслала предмет декору своєї матері, яка була від нього в повному захваті.

При цьому наголошується, що модель ніколи не вважала принца відповідним чоловіком.

«Вона не живила до нього тих ж самих почуттів, але її розважав той факт, що Ендрю є членом королівської родини. В один момент Бурі зникла з життя принца, оскільки він ніколи не був підходящим для неї типом чоловіка. За словами Каприс, Ендрю був надто сухим. Тому-то вона і перестала відповідати на його дзвінки», — зізнався джерело з оточення моделі.

до Речі, це саме та модель, оголений плакат якої, за чутками, висів у принца Гаррі в гуртожитку.

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