Netflix готовится к выпуску документального фильма о принцессе Диане, который может стать большим ударом для ее сыновей – Уильяма и Гарри

Как сообщают западные СМИ, новая документальная лента станет по-настоящему скандальной, ведь раскроет неизвестные ранее подробности из личной жизни Леди Ди. Создатели фильма отмечают, что собрали много подробностей, которые шокируют публику. Не трудно догадаться, какое влияние окажет этот фильм на Уильяма, Гарри и всю королевскую семью.

Одна из подробностей, которая уже стала достоянием общественности, это новость о том, что принцесса Диана пыталась четыре раза покончить с собой. В фильме, который будет состоять из четырех частей, планируют максимально глубоко изучить страхи и переживания Дианы. Ключевыми темами станут несчастливое детство знаменитости, а также несчастный брак с принцем.

Известно, что Уильям и Гарри были против выпуска этого фильма, но создатели стояли на своем. Напомним, что брак с Чарльзом стал для принцессы настоящим испытанием. И даже день свадьбы был омрачен его изменой и мыслями о любовнице. Отмечается, что Диана считала свадьбу худшим днем в жизни, и уже тогда понимала, что обречена на несчастный брак. Как известно, во время брака у нее развились психические расстройства, в том числе она страдала от булимии.

Одной из самых болезненных тайн Дианы является тот факт, что она четыре раза пыталась покончить с собой. Принцессу неоднократно посещали суицидальные мысли и она хотела уйти из жизни.

Напомним, что любимец Елизаветы II ошарашил выходкой: «привел во дворец любовницу и…».

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