Президент Білорусі Олександр Лукашенко, обіймає цей пост майже 26 років, не має наміру переносити дату "своєї нової перемоги" незважаючи ні на що, навіть на пандемію

Так, під час видеооконференции з президентом Молдови Ігорем Додоном Лукашенко заявив, що вибори глави держави точно пройдуть цього літа - крайній термін 30 серпня, пише Politeka.net з посиланням на білоруське інформаційне агентство "Белта".

Лукашенко зазначив, що вибори не можна перенести, оскільки це порушить Конституцію.

"Я знаю, що у вас президентські вибори, але у нас ще раніше відбудуться президентські вибори. У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня", - заявив Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, в Білорусі не будуть скасовувати традиційний парад на 9 Травня. Таке рішення озвучив президент. За його словами він "довго думав і прийшов до висновку, що "просто не може" не провести парад.

Лукашенко пояснив, що парад - це "емоційна, глубоуо идеалогическая річ". І треба пам'ятати, що учасники війни могли вмирати від вірусів, але продовжували захищати країну.

І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, - скажуть, що злякалися", - резюмував Лукашенко. При цьому білоруський лідер зазначив, що участь у параді буде добровільним.

Також ми писали, спливла інформація про те, що президент Білорусі досі жодного разу не перевірився на "китайський вірус". За словами його прес-секретаря Наталії Ейсмонт, Лукашенко багато років живе в селі, стежить за здоров'ям і у нього прекрасний імунітет. Тому, пояснила Ейсмонт, немає потреби в тестах.

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