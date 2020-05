В мережі показали наслідки віртуального скидання водневої бомби на Москву

Модель проекту скидання бомби опублікована на порталі We Are The Mighty. Журналісти відзначають, що потужність віртуальної бомби становила десять тисяч мегатонн.

Якщо б такий удар стався, він позначився на житті всієї планети.

Над створенням мега-зброї працював фізик-теоретик Едвард Теллер, якого називають "батько водневої бомби". Цікаво, що в США відмовилися від ідеї розробки бомби такої потужності, так її застосування спричинило б за собою загибель сотень мільйонів людей.

"Потужні ядерні опади негайно привели б до смертельних рівнів радіації в багатьох країнах і, ймовірно, отруїли б усю Землю", - йдеться в дослідженні.

За словами експертів, бомба такої потужності спопелила б Францію і Німеччину. Наслідки зачепили б величезні території Західної Європи, і навіть могли б дістати до США.

У виданні відзначили, що теоретично створення такої зброї можливо, "але хіба нам потрібна одна бомба, здатна на таке?", - підсумували у виданні риторичним питанням.

Помаранчевий і жовтий овали показують поширення радіоактивних опадів після віртуального удару по Москві.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.