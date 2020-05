В сети показали последствия виртуального сброса водородной бомбы на Москву

Модель проекта сброса бомбы опубликована на портале We Are The Mighty. Журналисты отмечают, что мощность виртуальной бомбы составляла десять тысяч мегатонн.

Если бы такой удар произошел, он бы сказался на жизни всей планеты.

Над созданием мега-оружия работал физик-теоретик Эдвард Теллер, которого называют "отец водородной бомбы". Интересно, что в США отказались от идеи разработки бомбы такой мощности, так ее применение повлекло бы за собой гибель сотен миллионов людей.

"Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы всю Землю", - говорится в исследовании.

По словам экспертов, бомба такой мощности испепелила бы Францию и Германию. Последствия задели бы огромные территории Западной Европы, и даже могли бы достать до США.

В издании отметили, что теоретически создание такого оружия возможно, "но разве нам нужна одна бомба, способная на такое?", - подытожили в издании риторическим вопросом.

Оранжевый и желтый овалы показывают распространение радиоактивных осадков после виртуального удара по Москве.

