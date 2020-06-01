Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, перехворівши китайським вірусом, вирішив змінити імідж

Кадри показала у себе в Instagram його дружина, фігуристка Тетяна Навка. Спортсменка розповіла, що їм надіслали саджанці черешні. Разом з Пєсковим Навка посадила дерево на ділянці.

При цьому увагу мережі залучили зміни у зовнішньому вигляді прес-секретаря російського президента.

Нову зовнішність Пєскова активно коментують у мережі.

«Дмитро Пєсков відпустив бороду. Істину кажу вам, останні дні наступають!!!», «Стрічка засрана бородою Пєскова. Навіщо відростив? Вже явно не потім, щоб продавши годинник, роздати все бідним і в свиті та личаках, відправитися проповідувати Царство Боже. Образ сім'янина, саджає садову черешню в країні, де 70% населення з саду-тільки кріп на підвіконні», «Хоч ершику бороду приделай, хоч у фрак одягни. Як був промовистою йоржиком - так і залишився...», «Пєскову до повного колориту не вистачає косоворотки і постолів», - пишуть в мережі.

Навка зазначила, що «чоловік чекає не дочекається відкриття перукарень 😅 А Надійка вимагає повернути колишній вигляд папи». При цьому в коментарях їй відповіли, що поголитися можна і вдома самостійно.

Пєсков пояснив, що вирішив відпустити бороду, поки сидить на карантині після перенесеного захворювання. Він зізнався, що перед поверненням на роботу поголиться.

«Як тільки вийду на роботу в офіс, то вона (борода. — Прим. Ред.) відразу зникне», — розповів представник Кремля.

Нагадаємо, про госпіталізацію Пєскова і його дружини, фігуристки Тетяни Навки з китайським вірусом стало відомо 12 травня. А 25 травня Пєсков повідомив, що вийшов з лікарні і почне працювати в домашньому режимі.

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