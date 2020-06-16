Стало відомо, як себе почуває російський артист Михайло Єфремов після того, як влаштував смертельну ДТП у Москві

Інформацію у коментарі журналістам повідомив його адвокат Ельман Пашаєв, пише 5 канал.

За словами юриста, після смертельної ДТП, в якій загинув 57-річний Сергій Захаров, Михайло Єфремов знаходиться в дуже важкому моральному і фізичному стані.

"Стан Михайла Єфремова дуже важкий... Йому дуже погано. І душевно і фізично", - розповів Пашаєв і додав, що ситуація з ДТП і смертю 57-річного чоловіка "вкрай важка".

Незважаючи на те, що Михайлу Єфремову дуже погано, лікарі не можуть допомогти російському акторові. Це пов'язано з тим, що російська зірка відмовляється звертатися до лікарів за допомогою.

«Абсолютно ніхто не приїжджає. Він навіть не хоче цього робити, тому що йому дуже погано. І душевно і фізично. Це вкрай важко», - підкреслив Пашаєв у спілкуванні з журналістами.

Як відомо, нещодавно Михайло Єфремов на своєму позашляховику протаранив машину кур'єра. Сам актор не постраждав, а ось водій іншого авто потрапив в реанімацію, звідки вже не вибрався живим.

56-річний актор Михайло Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії. На камерах спостереження видно, як актор на своєму автомобілі на високій швидкості перетнув подвійну суцільну лінію, вискочив на зустрічну смугу і врізався на повному ходу в вантажівка.

За фактом смертельної ДТП було порушено справу, по якій Михайлу Єфремову світить до 12 років тюремного ув'язнення.

Родичі загиблого вже заявили, що не хочуть "йти на мирову" з Михайлом Єфремовим і бажають, щоб він відповів за суворістю закону.

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