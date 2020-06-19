У Білорусі спалахнув масштабний протест після затримання головного опонента чинного президента Олександра Лукашенко Віктора Бабарико

Люди вийшли в центр Мінська увечері в четвер, 18 червня.

Кандидатові в президенти Білорусі Віктора Бабарико висунуто йому аж 5 кримінальних справ.

У суспільстві ця подія розцінюють ні що інше як спробу Лукашенко залишитися при владі ще на один термін. Раніше були заарештовані народний блогер Сергій Тихановский, лідери опозиції Микола Статкевич, Павло Северинець, Максим Вінярський, Ольга Ніколайчик та інші.

У Мінську люди вишикувалися в пікети солідарності, які розтягнулися на 3 км і скандували «випускай».

Зазначимо, на Пікеті солідарності в Мінську білоруси навіть встановили рекорд протестів - акція тривала майже сім годин.

В інтернеті масово висловлюються на підтримку "Майдану".

«Навіть не віриться, що це Мінськ», «Влада вже нічого не допоможе! Рейтинг її так низький», «білоруси молодці!!!», «Білорусь буде вільною!», «Свергай луку!», «Крутяк, треба тиснути систему», «Це шанс», «Сподіваюся дотиснуть вусаня», «Стоп тарган», «Сподіваюся лука скоро офф», «Нереально круто», «Мабуть, Цибулі недовго залишилося. Жыве Беларусь», - пишуть в мережі.

Зазначимо, свіжий опитування показало різке недовіру білорусів президентові Олександру Лукашенку. Телефонне опитування провів Інститут соціології НАН Білорусі і Білоруський інститут стратегічних досліджень.

Так, згідно з результатами опитування, Віктор Бабарико набрав 58,2%, на другому місці Світлана Тихановская (20,4%), на третьому — Валерій Цепкало (15,7%). Лукашенко з 3,8% опинився на 4-му місці.

Замір проводився у 20 населених пунктах країни. Вибірка становила близько 2300 осіб.

Нагадаємо, Лукашенко різко висловився про Майданах і згадав Зеленського: «Всіх цих "майданутых"...».

Як повідомляла Politeka, Лукашенко розійшовся перед виборами і посипав погрозами: «Країну вони не отримають».

Також Politeka писала, що у Лукашенка здали нерви перед виборами після скандальної заяви про Майдані: розігнав весь уряд.