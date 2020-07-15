Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море

Про це заявили на сайті Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Група SNMG2 увійшла в Чорне море 9 липня.

Вона включає в себе три фрегати з Іспанії, Румунії і Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана.

"Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців вперед. Цей візит в Чорне море, перший з моменту, коли я прийняв командування, відповідає напрямку морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками і партнерами", – сказав командувач SNMG2

Суду SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta 7 липня вийшли в Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибутку в Бургас.

Крім того, ми нещодавно писали, що кораблі Північноатлантичного альянсу увійшли в Чорне море 7 липня, повідомив в Facebook керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

У Чорне море увійшли корабля 2-й постійної протимінної групи НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2

1) турецький тральщик TCG Amasra (М 266),

2) іспанська - ESPS Tambre (М 33),

3) італійська - ITS Gaeta (5554),

4) флагманський корабель групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470).

В той же час американський есмінець Porter почав перехід до Середземного моря.

Чорноморський флот РФ почав стежити за діями кораблів, повідомили у Національному центрі управління обороною Міноборони Росії.

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