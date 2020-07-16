Російський письменник Віктор Шендерович розповів, навіщо Володимиру Путіну потрібна війна в Україні

Так, письменник вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідна війна проти України тому, що це - "єдиний порядок денний", в якому він зараз може існувати.

Таку думку він висловив 2015 року в інтерв'ю видання "Ехо Москви".

"Війна, яку Росія веде на території сусідньої держави. Крапка. Це головне, що відбувається зараз... Російські війська там є. Це Росія бере участь у збройному конфлікті на території сусідньої держави", - обурився він.

Він пояснив, що росіянам нічого робити на Донбасі, адже їм там нічого не потрібно, єдине, кому є вигода від війни - це Путін і його соратники.

"Путін сам заварив цю штовханину, він сам тепер буде боротися за мир. Сам влаштував бій на Донбасі – сам бореться за мир. Він - кримінальний злочинець, і він це знає. І вони все це знають, що робить дуже небезпечною нашу внутрішню ситуацію, тому що вони самі собі відрізали можливості виходу. Як тільки цієї війни не буде – він ніхто і звати його ніяк. Він військовий злочинець, який поклав 5 тисяч, який розв'язав війну, выдтяпав шматок чужої території, обрушив економіку власної країни; відкинув РФ в бік Зімбабве, Венесуели і Узбекистану", - резюмував письменник.

Раніше ми писали, що Володимир Путін виступив з неоднозначним заявою.

Так, Путін пояснив, що влада РФ в процесі відстоювання інтересів, не повинні здаватися небезпечними неадекватами.

«Я не вважаю, що захищаючи свої інтереси, ми повинні виглядати як якісь придурки, як божевільні, яким в руки попалася бритва, і вони бігають їй розмахують. Та ще й паплюжать всіх різними виразами», - сказав Путін.

Примітно, що відповідний фрагмент відео на своїй сторінці в мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

Але замість підтримки росіяни взялися критикувати главу Кремля, який за 20 останніх років встиг позбутися більшої частини російських союзників на території колишнього СРСР, а також в Європі і світі.

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