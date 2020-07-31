У "ДНР" оцінили призначення Леоніда Кравчука на посаду голови української групи в ТКГ

Як передає Politeka.net, глава так званого "МЗС ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що зараз сторони близькі до політичного врегулювання війни, передає dialog.ua.

"Сподіваємося, що новий керівник української делегації проявить конструктивний підхід до переговорного процесу і не стане ухилятися від прямого діалогу з "республіками"", - озвучила свої плани Никонорова.

За словами повіреної "ДНР" в ТКГ, Київ зобов'язався погоджувати всі правові аспекти з посланцями окупованого Донбасу і розвиток подій тепер буде залежати від позиції представників України.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.

Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.

Крім того, ми писали, що призначення Леоніда Кравчука головою ТКГ є фікцією.

Таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook.

"Всі ці призначення Кравчука показують марність процесів (у Мінську - ред.). Були б процеси важливими, ставили б когось більш значного. А так просто імітація бурхливої діяльності. Втім, це стосується і інших інститутів держави, яка у нас сама по собі сумна, місцями весела фікція", - вважає політолог.

Крім того, він запропонував створити нову політсилу в Україні.

"У світлі останніх призначень можна на вибори запускати Нафталінову партію України. А в якості партійного символу взяти моль", - зазначив Романенко.

Нагадаємо, волонтер засумнівалася в профпридатності Кравчука.

Також Politeka писала, що замість Кравчука до Мінська запропонували відправити Порошенка.

Раніше Politeka повідомляла, що Зеленський вразив заявою про наступника Кучми в ТКГ.