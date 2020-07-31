В "ДНР" оценили назначение Леонида Кравчука на должность главы украинской группы в ТКГ
Как передает Politeka.net, глава так называемого "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что сейчас стороны близки к политическому урегулированию войны, передает dialog.ua.
"Надеемся, что новый руководитель украинской делегации проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с "республиками"", - озвучила свои планы Никонорова.
По словам поверенной "ДНР" в ТКГ, Киев обязался согласовывать все правовые аспекты с посланниками оккупированного Донбасса и развитие событий теперь будет зависеть от позиции представителей Украины.
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Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.
Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.
Кроме того, мы писали, что назначение Леонида Кравчука главой ТКГ является фикцией.
Такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
Напомним, волонтер усомнилась в профпригодности Кравчука.
Также Politeka писала, что вместо Кравчука в Минск предложили отправить Порошенко.
Ранее Politeka сообщала, что Зеленский поразил заявлением о преемнике Кучмы в ТКГ.