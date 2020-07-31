В "ДНР" оценили назначение Леонида Кравчука на должность главы украинской группы в ТКГ

Как передает Politeka.net, глава так называемого "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что сейчас стороны близки к политическому урегулированию войны, передает dialog.ua.

"Надеемся, что новый руководитель украинской делегации проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с "республиками"", - озвучила свои планы Никонорова.

По словам поверенной "ДНР" в ТКГ, Киев обязался согласовывать все правовые аспекты с посланниками оккупированного Донбасса и развитие событий теперь будет зависеть от позиции представителей Украины.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.

Кроме того, мы писали, что назначение Леонида Кравчука главой ТКГ является фикцией.

Такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

"Все эти назначения Кравчука показывают бесполезность процессов (в Минске - ред.). Были бы процессы важными, ставили бы кого-то повесомее. А так просто имитация бурной деятельности. Впрочем, это касается и остальных институтов государства, которое у нас само по себе унылая, местами веселая фикция", - считает политолог. Кроме того, он предложил создать новую политсилу в Украине.

"В свете последних назначений можно на выборы запускать Нафталиновую партию Украины. А в качестве партийного символа взять моль", - отметил Романенко.

Напомним, волонтер усомнилась в профпригодности Кравчука.

Также Politeka писала, что вместо Кравчука в Минск предложили отправить Порошенко.

Ранее Politeka сообщала, что Зеленский поразил заявлением о преемнике Кучмы в ТКГ.