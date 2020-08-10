Учасники протестів у Білорусі розповіли, що відбувалось у Мінську у ніч після виборів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Букви".

Так, 26-річний житель Мінська повідомив, що згідно з оголошеними результатами виборів, за Лукашенка було віддано в 5 разів більше голосів, ніж за Тихановську. Після цього люди почали освистувати комісію, яка швидко виїхала з чорного ходу на автобусах. Тоді у Мінську почали збиратися групи людей біля школи, і вони вирушили в центр до станції метро Неміга.

На проспекті Переможців зібралося чимало людей. За торговим центром "Галерея" стояв ОМОН зі щитами. Потім на проспект почали прибувати автозаки та гнати людей у бік ТЦ. Натовп почав розсипатись, частину людей затримали. ОМОН витягав людей навіть з ТЦ, і учасники протестів почали гуртуватись у дворах за "Галереєю".

Зі станції метро Фрунзенська з боку метро Молодіжної (сам метрополітен заблокували) йшла велика кількість людей, які об’єднались з рештою мітингувальників в центрі міста. Потім нова колона вирушила у бік Стели. На перехресті колонна зіткнулась з ОМОНівцями, у цей час вже з боку правоохоронців в натовп полетіли світошумові гранати.

Коли люди рушили у бік вулиці Машерова, автомобілісти блокували дороги, допомагаючи мітингувальникам подовше затриматись на Машерова, перешкоджаючи водомету під’їхати ближче до учасників протестів.

Звідти люди рушили до Молодіжного театру та заблокували поворот трамвайних колій.

Під час цього шляху ОМОНівці запускали в бік мітингувальників світлошумові гранати і гранати з гумовим дробом. Також були чутні постріли з гумової зброї.

"Я бачив декілька людей з закривавленими кінцівками та чоловіка з травмами ока. Перші ряди "зчепки" протестувальників були готові відкрито йти на конфронтацію, сходились стінка на стінку з супротивниками та навіть забирали щити у правоохоронців", - розповів учасник протестів.

Коли колона людей під тиском ОМОНу почала рухатись у бік Комаровського ринку, людям у камуфляжі вдалося розбити колону за допомогою кийків. Частина людей побігла вперед по проспекту Незалежності, а частина - залишилась під входом до Комаровського ринку.

Коментуючи вірогідність продовження протестів, хлопець зазначив, що були розмови про те, щоб знову виходити на вулиці в понеділок.

"Я вважаю, що так (протести продовжаться, - ред.), вночі більшість людей пропонувала знову виходити в понеділок, можливо коли люди дізнаються про ці події, кількість людей, які не бояться боротися за свої голоси, зросте", - зазначив він.

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