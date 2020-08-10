Участники протестов в Беларуси рассказали, что происходило в Минске в ночь после выборов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Буквы".

Так, 26-летний житель Минска сообщил, что согласно объявленным результатам выборов, за Лукашенко было отдано в 5 раз больше голосов, чем за Тихановскую. После этого люди начали освистывать комиссию, которая быстро уехала через черный вход на автобусах. Тогда в Минске начали собираться группы людей возле школы, и они отправились в центр к станции метро Немига.

На проспекте Победителей собралось немало людей. За торговым центром "Галерея" стоял ОМОН с щитами. Потом на проспект начали прибывать автозаки и гнать людей в сторону ТЦ. Толпа начала рассыпаться, часть людей задержали. ОМОН вытаскивал людей из ТЦ, и участники протестов начали скрываться во дворах за "Галереей".

Со станции метро Фрунзенская со стороны метро Молодежной (сам метрополитен заблокировали) шло большое количество людей, которые объединились с остальными митингующими в центре города. Потом новая колонна отправилась в сторону Стелы. На перекрестке колонна столкнулась с ОМОНовцами, в это время уже со стороны правоохранителей в толпу полетели светошумовые гранаты.

Когда люди двинулись в сторону улицы Машерова, автомобилисты блокировали дороги, помогая митингующим подольше задержаться на Машерова, препятствуя водомету подъехать ближе к участникам протестов.

Оттуда люди двинулись к Молодежному театру и заблокировали поворот трамвайных путей.

Во время этого пути ОМОНовцы запускали в сторону митингующих светошумовые гранаты и гранаты с резиновой дробью. Также были слышны выстрелы из резинового оружия.

"Я видел несколько человек с окровавленными конечностями и человека с травмами глаза. Первые ряды "сцепки" протестующих были готовы открыто идти на конфронтацию, сходились стенка на стенку с противниками и даже забирали щиты у правоохранителей", - рассказал участник протестов.

Когда колонна людей под давлением Омона начала двигаться в сторону Комаровского рынка, людям в камуфляже удалось разбить колонну с помощью дубинок. Часть людей побежала вперед по проспекту Независимости, а часть - осталась под входом на Комаровский рынок.

Комментируя вероятность продолжения протестов, парень отметил, что были разговоры о том, чтобы снова выходить на улицы в понедельник.

"Я считаю, что да (протесты продолжатся, - ред.), ночью большинство людей предлагало снова выходить в понедельник, возможно когда люди узнают об этих событиях, количество людей, которые не боятся бороться за свои голоса, возрастет", - отметил он.

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