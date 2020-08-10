Під час протестів у Мінську безвісти зник російський журналіст Семен Пегов, відомий підтримкою бойовиків на Донбасі

Відразу кілька телеграм-каналів повідомили, що одного з найвідоміших пропагандистів РФ і творця каналу WarGonzo Семена Пегова затримав білоруський ОМОН, передає Politeka.net.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як ОМОНівці тягнуть блогера по асфальту до автозака, а він, найімовірніше, непритомний, оскільки абсолютно не чинить опір.

За словами колег і знайомих, зв'язку з журналістом немає.

"Зараз Семен не відповідає на дзвінки та повідомлення. З моменту затримання про нього нічого не відомо. Останній раз редакція була на зв'язку з Пеговим 8 серпня", - повідомляє канал Baza.

Крім Пегова, в ході нічних зіткнень в Мінську постраждали ще кілька російських журналістів, зокрема колишній кореспондент РБК, журналіст Meduza Максим Солопов, а також кореспонденти Daily Storm Антон Старков і Дмитро Ласенко.

За даними ЗМІ, Семена Пегова з погрозами повели з камери РУВС, де він перебував разом з іншими журналістами та іноземними громадянами, і вже кілька годин про нього немає новин. У камеру його не повернули. З журналістами, які залишилися, не зробили ніяких дій, не допитали, не пред'явили звинувачень у правопорушенні.

Семен Пегов скандально відомий підтримкою бойовиків на Донбасі. Він навіть написав книгу про терориста Моторолу під назвою «Я і рудий сепар». Колишній бойовик Захар Прилєпін назвав її "чарівною".

Журналіст засвітився у всіх гарячих точках, де брали участь російські війська. Першим його місцем роботи після закінчення Смоленського держуніверситету стало телебачення Абхазії, потім він був військкором у Life , писав про конфлікти в Каїрі, Сирії і, звичайно ж, на Донбасі.

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