На території Палацу Незалежності, який також є резиденцією президента Білорусі, помітили незвичайне пожвавлення
Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі NEXTA Live.
"Дуже дивні справи відбуваються сьогодні на території Палацу Незалежності. Тут вам і машини кортежу, що пересуваються по території, і вертоліт Лукашенка, що низько летить, та й просто ряд незрозумілих маневрів. Здається, кривавий диктатор тепер боїться пересуватися по землі. Ну або просто готується покинути країну", - йдеться в підписі до відео.
Через кілька секунд помітно, що вертоліт приземлився праворуч від будівлі, а через деякий час полетів у зворотному напрямку.
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Раніше ми розповідали про те, що Лукашенко відреагував на протести, які спалахнули по всій Білорусі. Він заявив, що ніхто не дозволить "розірвати країну", а всі причетні понесуть відповідь за "неправомірні дії".
У протестах, що відбуваються, він угледів вплив з-за кордону:
"Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей".
Ми також писали, що 10 серпня в Білорусі готується друга хвиля протестів проти перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах.
Опозиційні Telegram-канали закликають людей виходити на демонстрації в Мінську і готуватися до зіткнень з силовиками.
Згідно з джерелами, нова хвиля протестів у Білорусі почнеться о 19: 00, активісти будуть домагатися проведення повторних виборів вже без участі Олександра Лукашенка і звільнення затриманих.
Нагадавши, Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі: "вистачає майданутих".
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.