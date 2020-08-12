На тлі протестів у Білорусі капітан міліції звільнився з МВС
Як передає Politeka.net, відповідний пост Єгор Ємельянов опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Таке рішення він прийняв після 17 років служби в органах.
"17 років служби закінчено...Моя совість чиста...Міліція з народом...",- повідомив він у підписі до посту.
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За кілька годин його публікація зібрала понад 250 тисяч лайків і сотні коментарів з подяками.
"Це честь, совість, любов до Батьківщини і свого народу!", "Який же красава!!! Мурашки біжать!", "Красава! Офіцер! Присягнув народу!", "Спасибі! Ви справжній чоловік!",- писали під постом.
Нагадаємо, білоруси вийшли на вулиці після оголошень результатів виборів, а силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестуючих гранати, гумові кулі, водомети.
На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.
У свою чергу протестувальники в Мінську кидали в силовиків коктейлі Молотова і відбивалися феєрверками.
Силовики також намагалися розбирати барикади, але протестувальники поверталися після кожної спроби розгону.
Також повідомлялося, що силовики влучили снарядом у житловий будинок.
Нагадавши, Лукашенко образив українців через " причетність "до протестів у Білорусі:"вистачає майданутих".
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".
Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями:"не розуміють, що роблять".