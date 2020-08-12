На тлі протестів у Білорусі капітан міліції звільнився з МВС

Як передає Politeka.net, відповідний пост Єгор Ємельянов опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Таке рішення він прийняв після 17 років служби в органах.

"17 років служби закінчено...Моя совість чиста...Міліція з народом...",- повідомив він у підписі до посту.

За кілька годин його публікація зібрала понад 250 тисяч лайків і сотні коментарів з подяками.

"Це честь, совість, любов до Батьківщини і свого народу!", "Який же красава!!! Мурашки біжать!", "Красава! Офіцер! Присягнув народу!", "Спасибі! Ви справжній чоловік!",- писали під постом.

Нагадаємо, білоруси вийшли на вулиці після оголошень результатів виборів, а силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестуючих гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

У свою чергу протестувальники в Мінську кидали в силовиків коктейлі Молотова і відбивалися феєрверками.

Силовики також намагалися розбирати барикади, але протестувальники поверталися після кожної спроби розгону.

Також повідомлялося, що силовики влучили снарядом у житловий будинок.

Нагадавши, Лукашенко образив українців через " причетність "до протестів у Білорусі:"вистачає майданутих".

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями:"не розуміють, що роблять".