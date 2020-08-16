Президент Білорусі Олександр Лукашенко після звірств влаштованих ОМОНом під час розгону протестних акцій вирішив стати на коліна перед народом

Про це Лукашенко заявив з трибуни антимітингу, організованого ним у неділю, 16 березня, в Мінську (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Вони виповзуть зі своїх нір. Ними керують чужі люди, ляльководи. Вони бачать західні кордони нашої Білорусі під Мінськом, як у 1939-му. Ми всі станемо Брестською фортецею — але країну не віддамо, - заявив білоруський лідер убік протестувальників і продовжив, - Пам'ятайте: загубете — не Лукашенка — а першого президента, і це буде початком вашого кінця. Будете стояти на колінах. Будете жебраками і ходити з простягнутою рукою... Величезне спасибі, що показали: ви господарі цієї країни і цієї столиці. Вони довго будуть це пам'ятати. Велике вам спасибі! Я стою вперше в житті перед вами на колінах. Ви це заслужили!"

Примітно, що після цих гучних слів Лукашенко на коліна так і не встав.

Крім того, президент, судячи з усього, заплутався, хто стоятиме на колінах, а хто ні. Під час цього ж спічу, раніше він говорив: "Всі хочуть, щоб ми стали на коліна - не станемо".

Нагадаємо, білоруси поскаржилися, що на мітинг на підтримку Лукашенка їх загнали під загрозою звільнення. На заході були присутні працівники держпідприємств та бюджетних організацій.

Раніше ми повідомляли, білорусів обурив намір Лукашенка залучити до ситуації Росію, оскільки Путін може використовувати протести для окупації частини країни за принципом українського Донбасу.

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір... Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

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