У Білорусі тривають масштабні протестні акції проти президента Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, 16 серпня в столиці Білорусі відбулися два мітинги: Марш свободи проти Лукашенка, і інший - на його захист.

На перший, за інформацією популярних білоруських телеграм-каналів, прийшло близько 200 тисяч осіб. За даними МВС, у мітингу на підтримку Лукашенка взяли участь 65 тисяч людей.

Протестувальники заповнили всю площу Незалежності в Мінську, де знаходиться Будинок уряду, ЦВК. Відзначається, що в цілому обстановка - мирна. Раніше на цій же площі збиралися прихильники Лукашенка.

У протестувальників всього три вимоги до Президента:

- негайна свобода всім затриманим і політ.укладений;

- його відставка;

- правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

"Колишній президент повинен подати у відставку. Він втопив країну в насильстві", - заявила офіційний представник головного суперника Лукашенка Світлани Тихановської Марія Колеснікова.

У мережі з'явилися кадри, як сотні тисяч людей йдуть маршем по Мінську. Величезна колона людей вирушила до Площі Незалежності і скандувала "Лукашенка в автозак!"

Також варто відзначити, в продовження протестів в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк з 17 серпня. Він триватиме, поки не будуть виконані вищезазначені вимоги.

Раніше ми повідомляли, на мітинг на підтримку Лукашенка "зігнали" працівників держпідприємств - під загрозою їх звільнення.

Під час заходу Лукашенко заявив з трибуни, що "вперше в житті" стає перед людьми на коліна.

"Величезне спасибі, що показали: ви господарі цієї країни і цієї столиці. Вони довго будуть це пам'ятати. Велике вам спасибі! Я стою вперше в житті перед вами на колінах. Ви це заслужили!", - зробив емоційний випад "бацька", правда, насправді на коліна він так і не встав.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

Також Politeka писала, що "Людмила Янукович" з'явилася в Мінську і накинулася на білорусів, відео з двійником: "потрібно жорсткіше с..."