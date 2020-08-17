Європарламент не визнав результати президентських виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня, і перемогу на них Олександра Лукашенка

Більш того, політика, який упевнений в тому, що понад 80% білорусів віддали за нього свої голоси, вважають персоною нон-грата. Про це йдеться у спільній заяві партій Європарламенту, поширеній у понеділок у Брюсселі, передає Politeka.net.

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон-грата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів", - йдеться в тексті повідомлення.

Як відреагував на подібне Олександр Лукашенко, поки невідомо, але, на думку багатьох політичних експертів, тепер він почне ще більш активно дрейфувати в обійми Росії.

Більш того, сам президент Білорусі заявив, що "у разі зовнішніх військових загроз" і коли мова піде про "військову складову" Путін пообіцяв йому "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки". Такі плани президенти обговорили під час телефонної розмови.

Тим часом, працівники підприємств і заводів продовжують відкрито виступати проти Лукашенка. Так, на заводі колісних тягачів в Мінську його освистали після слів на захист міліцейського свавілля і почали скандувати "Йди геть!".

У свою чергу глава держави запевнив, що нікому не дозволить на нього тиснути і нікуди з поста йти не збирається.

Нагадавши, у Білорусі пропали безвісти 92 протестувальники.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко готує привід для вторгнення РФ, розкриті подробиці:"Як Грузія в 2008".

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