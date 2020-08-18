Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що Росія може втрутитися в події, які охопили Білорусь

Він назвав умову, за якої російські війська опиняться на території сусідньої держави, передає «Диалог.UA".

Політик всерйоз побоюється, що протести, кількість учасників яких стрімко зростає вже 10 днів, можуть перетворити Білорусь на "санітарний кордон" між Заходом і Російською Федерацією, на що Москва відреагує.

Крім того, під час мітингу своїх прихильників на площі Незалежності в Мінську 16 серпня Лукашенко заявив, що країни НАТО нарощують військову міць біля західних кордонів Білорусі. За його словами, в разі чого танки і літаки НАТО можуть уже через 15 хвилин опинитися біля Білорусі.

У такому випадку, підкреслив він, реакцію Москви передбачити буде неважко.

Керівництво НАТО спростувало заяву Лукашенка, підкресливши, що ні про яке нарощування сил мови немає, а багатонаціональна присутність сил у східних регіонах Альянсу не становить загрози для жодної країни і спрямована виключно на оборону.

Висловилася Лукашенко і з приводу нового президента в разі його повалення або перевиборів. Він упевнений, що той протримається не більше двох років, після чого народ прожене і його.

"Якщо я піду, ви і наступному будете кричати "йди". І рано - через два-три роки", – заявив політик.

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Нагадавши, розкішні хороми Лукашенка під Москвою показали в мережі.

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