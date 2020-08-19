Мінський психіатр Дмитро Щигельський описав розлади психіки Олександра Лукашенка

На його думку, Олександр Лукашенко має ознаки параноїдального і ряду інших психіатричних розладів особистості протягом багатьох років. Варто відзначити, що розлади психіки Лукашенко лікар описав в об'ємній роботі ще в 2001 році.

Про це Дмитро Щигельський розповів в інтерв'ю для Радіо Свободи.

На думку фахівця, діагнози, поставлені ним Лукашенку 19 років тому, стали очевидними під час триваючої зараз політичної кризи в Білорусі.

"Аналіз особистості Лукашенко виявляє ряд ознак, характерних як для параноїдної, так і для дисоціального розладів особистості при наявності стрижневої надцінної ідеї власної значущості, афективної логіки, схильності пояснювати події в світі виходячи з "змовницьких" намірів без достатніх на те підстав, підозрілості, байдужості до почуттів інших людей, схильності до маніпулювання ними, низької толерантності до фрустрації і низького порогу агресивної поведінки, включаючи насильство, нездатність до переживання провини і отримання користі з несприятливого досвіду", – заявляв психіатр в своїй роботі.

Психіатр зазначив, що в останні дні психічні проблеми Лукашенка побачили всі.

"Все набуло настільки гротескний, очевидний навіть для неспеціаліста характер, що зараз це стало загальним місцем", – сказав Щигельський.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.

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