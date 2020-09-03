Президент Білорусі Олександр Лукашенко таки визначився, хто ж стоїть за заворушеннями в країні

Як виявилося, прична всього – не фальсифікація виборів, свавілля ОМОНу і прогулянки президента з автоматом перед людьми, а підступи ворогів.

Про те, що протестними акціями керують з-за кордону, він заявив у четвер, 3 вересня, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу глави РБ.

"Втручання відбувається з Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує. Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана в цьому відношенні, обережна) заявив, що відбувається на кордоні. Ми реагуємо на будь-які негативні рухи тіла на адресу Білорусі. Для нас найважливіше - не допустити розпалювання в Мінську якоїсь пожежі. Тому що так буває завжди: починається зі столиці і перекидається на всю країну", – йдеться в повідомленні.

Він "пройшовся" по литовцях, які відкрито критикують режим Лукашенка, поцікавившись, чому в такій просунутій країні так мало людей, а також дісталося полякам. Ті з них, яки живуть у Білорусі, за запевненнями політика, в Гродно вивішують польські прапори на балконах і вже у відкриту заявляють, що при розпаді Білорусі Гродненська область відійде Польщі.

"Та нікуди вона не відійде. Ніхто не дозволить розвалити Білорусь, і у нас для цього методів і заходів предостатньо", – категоричний батька.

За його словами, в тому, що країна "вистояла", заслуга російської сторони, яка підтримала владу. Лукашенко зазначив, що без допомоги РФ Білорусі "було б зараз непросто":

"Помилок не можна допустити. Але ви повинні прекрасно розуміти: є червона риса, нікому не дозволено її переходити. Якщо це станеться, природно, ми будемо реагувати по всій строгості нашого закону. Тому прошу вас, доведіть це до людей. Нехай вони мене занадто не засуджують за якусь м'якотілість. Ніякої м'якотілості тут немає. Країна працює, хоч багатьом би хотілося (особливо нашим сусідам), щоб ми впали".

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