Президент Беларуси Александр Лукашенко таки определился, кто же стоит за беспорядками в стране

Как оказалось, прична всего – не фальсификация выборов, беспредел ОМОНа и прогулки президента с автоматом перед людьми, а происки врагов.

О том, что протестными акциями управляют из-за рубежа, он заявил в четверг, 3 сентября, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу главы РБ.

«Вмешательство происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», – говорится в сообщении.

Он «прошелся» по литовцам, которые открыто критикуют режим Лукашенко, поинтересовавшись, почему в такой продвинутой стране так мало людей, а также досталось полякам. Те из них, которые живут в Беларуси, по заверениям политика, в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют, что при распаде Беларуси Гродненская область отойдет Польше.

«Да никуда она не отойдет. Никто не позволит развалить Беларусь, и у нас для этого методов и мер предостаточно», – категоричен батька.

По его словам, в том, что страна «выстояла», заслуга российской стороны, которая поддержала власть. Лукашенко отметил, что без помощи РФ Беларуси «было бы сейчас непросто»:

«Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули».

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, Лавров разразился бредом об "украинских экстремистах" в Беларуси.

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.