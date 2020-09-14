Скандально відома пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала обнести Росію по всьому периметру високим парканом

Про це головний редактор Russia Today заявила в ефірі телеканалу "Росія-1", передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Так, характеризуючи головну суперницю білоруського президента Олександра Лукашенка Світлану Тихановську, Симоньян заявила, що у цієї "дівчинки", яка, "напевно, чудово смажить деруни", і яка перекладач з англійської, але робить помилки, абсолютно немає ніякої харизми, вона "зі скляним абсолютно поглядом":

Симоньян предлагает построить стену по всему периметру России и защитить россиян от загнивающего Запада, который скоро рухнет.



ha-ha, classic пропаганда СССР, а мы знаем что случилось с СССР. pic.twitter.com/8ko2aofneR — Голый Патриот (@GolyDovolen) September 13, 2020

"Коли я це все бачу, мені хочеться абсолютно серйозно, щоб ми побудували якусь таку остаточну залізобетонну стіну по всьому периметру Російської Федерації, непроникну ні для радіації, ні для кіберзагроз, ні для чужого інформаційного простору, ні для чого. Тому що цей світ збожеволів".

Тут вона пригадала навіть Голлівуд з новими правилами для того, щоб претендувати на "Оскар", але потім знову повернулася до Тихановської і своїх прогнозів щодо того, чим закінчиться для світу підтримка Заходом цієї кандидатки:

«Я взагалі найліберальніша людина з усіх лібералів, але це ж безумство, це ж просто безумство. Це все скінчиться дуже погано. Це скінчиться колапсом всього, починаючи від менталітету підростаючого покоління, які все це вбирають, і їм здається, що все це так і повинно бути. Що якась просто жінка, просто дружина свого чоловіка, яка нічого в своєму житті не зробила, яка навіть англійською не навчилася говорити, будучи дипломованим перекладачем з англійської, вона може бути президентом великої країни, тому що все ось так домовилися, тому що з Вашингтона подзвонили і сказали: "Буде так!". Це не може не впасти. Ми застанемо, і дуже скоро, якийсь грандіозний колапс всієї цієї системи. Нам просто потрібно відгородитися так, щоб осколки цього колапсу випадково не зачепили нам ні по Спаській вежі, ні навіть просто по селу в Смоленській області".

"Я б із задоволенням їм допоміг....і фізично і матеріально", "а потім будуть говорити "грошей на дороги / нормальні школи/нормальні лікарні / багато чого іншого немає!", "А ще краще ковпак, щоб ніхто не виліз", " Лаври Яценюка спокою не дають?"– іронізують користувачі під відео.

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