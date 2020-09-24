Президента РФ Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру

Як передає Politeka.net, про це повідомляють російські ЗМІ.



Заявку на номінацію Путіна направив російський письменник Сергій Комков.

Зазначимо, що Путіна вже не вперше висувають на здобуття Нобелівської премії миру. У 2013 році британський лорд Пітер Траскотт побачив величезну роль Володимира Путіна у справі врегулювання сирійського збройного конфлікту.

Також у 2016 році симпатизуючий Росії французький політолог також пропонував віддати російському президенту престижну нагороду.

"В якості глави CFPA я офіційно представив кандидатуру, направивши в Нобелівський комітет лист, повідомивши, що, на мою думку, президент Володимир Путін може отримати Нобелівську премію миру як нагороду за його миротворчі зусилля", — повідомив політолог.

У підсумку Путіну жодного разу не вдалося отримати нагороду.

У мережі вже відреагували на цю новину і , судячи з коментарів , премія не дістанеться російському лідерові і на цей раз .



" Голуб миру , весь світ уже засрав " , " Ви бажаєте нових санкцій , зараз прийнято давати авансом " , " А якщо не дадуть , він образиться і піде ? " , " Лауреат гаазького трибуналу " , " Дійсно , тільки Путін може принести мир в наш світ , пішовши з нього назавжди " , "Спочатку його треба в психушку запроторити, а там вже нехай будь премії отримує, і інавгурації проводить" - писали користувачі мережі .

Нагадаємо, що оголошення лауреатів Нобелівських премій нинішнього року відбудеться в жовтні і через пандемію буде проведено в режимі онлайн. При цьому Нобелівська премія миру, зазвичай вручається в Ратуші Осло, буде вручена в університеті столиці Норвегії.

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