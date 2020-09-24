Президент Польщі Анджей Дуда з трибуни ООН виступив з жорсткою заявою про агресію Росії проти України та Грузії

Зокрема, у своєму виступі він закликав демократичний світ об'єднатися для захисту України та Грузії від російської агресії.

Слова його звернення цитує офіційна Адміністрація президента Польщі.

Анджей Дуда підкреслив, що не може бути і не буде тривалого миру в світі без дотримання закону. Польський президент зазначив, що його держава в Радбезі ООН просувала гасло "мир через закон", яке відображає позицію Польщі.

"У своїй діяльності ми підкреслюємо роль міжнародного права в підтримці глобальної архітектури безпеки. Співпраця держав у разі порушення основних норм міжнародного права, наприклад, у разі агресії Росії проти Грузії чи України, залишається необхідною",- заявив президент Польщі.

Також раніше повідомлялося, що нещодавно переобраний президент Польщі Анджей Дуда став "жертвою" пранкерів, видавши цікаві думки, гадаючи, що спілкується з Генсеком ООН.

Один з пранкерів представився Генсеком ООН і запитав Дуду, як у Польщі справи з епідемією китайського вірусу. Той розповів, що ситуація знаходиться під контролем. А ось відповідь про джерело поширення приголомшила. За словами Дуди, однією з причин можуть бути українські заробітчани.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда приголомшив заявою про Росію.

Як повідомляла Politeka, США перекидають потужну військову силу до України та Польщі, заява Трампа.

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