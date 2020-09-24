Президент Польши Анджей Дуда с трибуны ООН выступил с жестким заявлением об агресии России против Украины и Грузии

В частности, в своем выступлении он призвал демократический мир объединиться для защиты Украины и Грузии от российской агрессии.

Слова его обращения цитирует официальная Администрация президента Польши.

Анджей Дуда подчеркнул, что не может быть и не будет длительного мира в мире без соблюдения закона. Польский президент отметил, что его государство в Совбезе ООН продвигало лозунг "мир через закон", который отражает позицию Польши.

"В своей деятельности мы подчеркиваем роль международного права в поддержании глобальной архитектуры безопасности. Сотрудничество государств в случае нарушения основных норм международного права, например, в случае агрессии России против Грузии или Украины, остается необходимой", - заявил президент Польши.

Также ранее сообщалось, что недавно переизбранный президент Польши Анджей Дуда стал "жертвой" пранкеров, выдав любопытные мысли, думая, что общается с Генсеком ООН.

Один из пранкеров представился Генсеком ООН и спросил Дуду, как в Польше обстоят дела с эпидемией китайского вируса. Тот рассказал, что ситуация находится под контролем. А вот ответ об источнике распространения огорошил. По словам Дуды, одной из причин могут быть украинские заробитчане.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда ошеломил заявлением о России.

Как сообщала Politeka, США перебрасывают мощную военную силу к Украине и Польше.

Также Politeka писала, что в Польше нашли замену "Северному потоку-2", в российском газе нет нужды.